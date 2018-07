Lutador tenta vaga olímpica no tapetão

Dentro do ginásio não deu, mas no tapetão o lutador de tae kwon do Márcio Wenceslau ainda tem esperanças de conquistar vaga para os Jogos Olímpicos de Londres.

O atleta paulistano, de 31 anos, foi derrotado na semifinal do Pré-Olímpico das Américas, em novembro, pelo mexicano Damian Villa, em Querétaro, no México. Mas a CBTKD (Confederação Brasileira de Tae kwon do), alegando que Wenceslau foi prejudicado pela arbitragem, acionou a Federação Mundial de Tae kwon do (WTF) e a União Pan-Americana da modalidade na tentativa de obter um wild card (convite) para o atleta.

Wenceslau, que foi vice-campeão mundial em 2005 e hoje ocupa a quinta colocação no ranking, liderava o placar em Querétaro por quatro pontos de vantagem a três segundos do final, quando os dois caíram no chão. Quando o árbitro reiniciou a luta, Villa tentou acertá-lo.

"Mas eu abaixei o corpo e defendi o chute com a mão. O pé dele nem chegou perto do meu rosto", diz Wenceslau, por telefone.

Mas a arbitragem computou o golpe como válido. Como um chute na cabeça vale cinco pontos, Villa foi o vencedor.

O presidente da CBTKD, Carlos Fernandes, diz que tem apoio do Comitê Olímpico Brasileiro, que estava em recesso nesta semana. "Em casos especiais, a WTF concede esses convites. O Márcio foi roubado. Trata-se de uma situação escandalosa."

Wenceslau se queixa de ter sido prejudicado em outro combate contra Villa, na semifinal dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, quando levou duas punições que questiona. "O México é muito forte nos bastidores", acusa. / A.L.