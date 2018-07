Lutadores divergem sobre luta entre Anderson Silva e Weidman no UFC 168

SÃO PAULO - Todos os olhares do mundo do MMA estão voltados para a luta entre Chris Weidman e Anderson Silva pelo UFC 168, último evento do ano, marcado para este sábado, em Las Vegas, Estados Unidos. A revanche foi anunciada após o brasileiro perder seu cinturão para o norte-americano em julho deste ano, depois de sete anos de invencibilidade na categoria peso-médio. O combate, realizado no mesmo local da próxima luta, gerou muita polêmica na época. Tudo por causa da atitude que Anderson Silva teve em cima do octógono.

Acostumado a fazer brincadeiras e provocar seus adversários, Anderson Silva exagerou no último combate, o que deixou um ar de que o brasileiro não teria levado a luta como deveria. Isso fez com que o mundo das artes marciais ficasse em dúvida sobre como será o próximo confronto. Para atletas mais consagrados, como Cain Velazques, dono do cinturão dos pesados, e Júnior Cigano, a vitória do brasileiro é certa neste sábado. "Quando ele (Anderson Silva) entrar no octógono, não acho que vai brincar tanto desta vez, vai estar mais focado e vai vencer", disse o campeão.

Outros lutadores, porém, não apresentam tanta confiança no brasileiro e preferem acreditar no talento de Weidman. Daniel Cormier aposta que a confiança da primeira vitória dará certa vantagem ao norte-americano. "Eu não acho que nada vai ser diferente até porque agora ele tem confiança e sabe que pode vencê-lo".

Confira a opinião de alguns lutadores do UFC:

Daniel Cormier (peso-pesado): "Ele (Chris Weidman) olhou nos olhos do dragão, o enfrentou e agora terá uma segunda chance para fazer de novo. Eu não acho que nada vai ser diferente. Até porque agora ele tem a confiança e sabe que pode vencê-lo".

Júnior Cigano (peso-pesado): "Não é porque eu sou brasileiro, mas realmente acho que o Anderson é melhor que o Weidman. Nós vimos na primeira luta, ele cometeu um erro, mas acho que dessa vez ele vai prestar mais atenção e vai vencer".

Liz Carmouche (peso-galo): "Eu não acho que vai ser a mesma coisa, eu acho que ele (Anderson Silva) vai tremer um pouco e talvez esteja com um pouco de dúvida na sua cabeça, mas ele vai pensar: 'Eu cometi um erro e eu nunca mais vou fazer aquilo de novo. Vou voltar mais forte do que nunca!', e vai vencer!"

Gilbert Melendez (peso-leve): "Eu vou escolher o Anderson Silva. Eu acho que ele mesmo se derrotou na última luta. Mas Chris Weidman é selvagem e se ele conseguir a queda, e ficar por cima, eu acho que ele pode vencer".

Tim Kennedy (peso-médio): "Eu não acho que as coisas vão mudar. Ele (Anderson Silva) ainda tem que provocar os lutadores para poder ser mais agressivo, porque aí ele pode ir para a trocação. Mas com o Chris Weidman, se você o provocar ele vai te acertar. Ele bate com força e eu nao vejo como essa luta pode acabar diferente comparando com a última".

Cain Velasquez (dono do cinturão do peso-pesado): "Anderson Silva vai vir mais determinado. Quando ele entrar no octógono, não acho que ele vai brincar tanto, ele vai estar mais focado. Eu acho que ele vai vencer".

John Dodson (peso-mosca): "Anderson Silva vai entrar com um plano A e vai nocauteá-lo no primeiro round. Eu espero que o Weidman dure mais do que 30 segundos".

Michael Chiesa (peso-leve): "Eu acho que o Anderson não vai ficar brincando, não vai ficar fazendo isso. Eu acho que o Anderson vai ser um pouco mais inteligente nessa luta. Ele vai ser muito agressivo. Mas eu ainda aposto no Weidman. Anderson Silva é um lutador fenomenal. Ele ainda pode vencer 99% dos caras do UFC. Mas eu acho que é a vez do Chris Weidman. Ele é jovem, é grande, um ótimo lutador da categoria. Ele é forte, tem um bom queixo, absorveu alguns golpes do Anderson e não ficou constrangido por isso".

Jake Shields (peso-meio-médio): "Eu acho que o Anderson vence. Ele vai voltar faminto. Na última luta ele não parecia se importar tanto, parecia que nem estava realmente lá. Acho que a derrota o acordou e ele vai voltar faminto".

Jessica Eye (peso-galo): "Weidman. Eu o conheço um pouco e acredito que ele seja aquele tipo de lutador novo. Ele é o atleta, o lutador e o guerreiro. Tudo isso em um só. Eu sinto que ele vai ser o campeão por um tempo".Gleison Tibau (peso-leve): "Eu acredito que o Anderson deva estar com fome de lutar, louco para reconquistar o cinturão que foi dele por muitos anos. Ele parece estar mais concentrado e vai vencer o Chris Weidman, que é um grande lutador também".

Gleison Tibau (peso-leve): "Eu acredito que o Anderson deva estar com fome de lutar, louco para reconquistar o cinturão que foi dele por muitos anos. Ele parece estar mais concentrado e vai vencer o Chris Weidman, que é um grande lutador também".