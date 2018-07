Lutadores no peso e nova ring girl marcam pesagem no Jungle Belt

SÃO PAULO - As sete lutas programadas para o Jungle Fight 47 (Jungle Belt), que acontecem nesta sexta-feira, dia 21, às 20h, no ginásio Tesourinha, em Porto Alegre, estão confirmadas. Todos os lutadores conseguiram bater seus respectivos pesos, durante a pesagem do evento, que aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 20, no Hotel Mercure, também em Porto Alegre.

A integrante do BBB 12, Laisa Portela, foi uma atração à parte, durante a pesagem. Ela foi anunciada como ring girl da competição. A bela de 23 anos será a sexta ex-BBB a desfilar sobre a Arena Jungle com a plaquinha em mãos. Caberá a jovem a função de anunciar os rounds das lutas, juntamente com a musa do MMA e garota da placa oficial do evento, Geisa Vitorino.

O Jungle Fight 47, intitulado Jungle Belt, será uma edição especial da organização, que fechará o calendário do evento no ano de 2012. A competição terá duas disputas de cinturão e duas semifinais de GP. O carioca Sidnei Abedi enfrentará o potiguar Arinaldo da Silva, valendo o título da categoria dos moscas, até 57 kg, enquanto o gaúcho, Itamar Rosa, lutará em casa contra o paraense Ildemar Marajó, no combate principal da noite, para decidir quem será o campeão da divisão dos médios, até 84 kg.

Confira o card completo:

Jungle Fight 47 (Jungle Belt)

Ildemar Alcantra (Marajó Brothers) x Itamar Rosa (Union Team / Scorpion Muay Thai) Final do GP até 84 kg

Junior "Abedi" (Relma Team) x Arinaldo da Silva (Kimura-Nova União) Final do GP até 57 kg

Sean "Cubby" (Sylvio Behring-USA) x Dimitry Zebroski (Sombra Team / Gracie Humaitá) Semifinal do GP até 70 kg

Lucio Curado (Popo Fight Clube) x Ary Santos (Nova União / 7 bala) Semifinal do GP até 70 kg

Mauro Chaulet (Porão da Luta) x Edmilson "Kevin" (Ataque Duplo / Thiago Tavares) 66 kg

Claudir Dutkevis (Xgym / Training) x Wagner Noronha (Elite Thay) 57 kg

Douglas Del Rio (Elite Thay) x Giovanne Guedes (Sul Jiu Jitsu / Gazé Team) 77 kg