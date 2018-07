Lutadores vão à praia e ganham energia extra

O treino de exibição dos principais lutadores do UFC 142, que vai ser realizado no Rio, na Arena HSBC, no sábado, não atraiu tantos fãs como na edição anterior na cidade - no ano passado, cinco mil pessoas prestigiaram especialmente a estrela Anderson Silva. Mas, sob céu nublado e sol tímido, José Aldo, Chad Mendes, Vitor Belfort e Anthony Johnson animaram o público que compareceu à Praia da Barra, na zona oeste. E em mais uma demonstração de que as lutas de MMA se tornaram um grande fenômeno de massa no Brasil, os lutadores foram tratados como astros do esporte nacional.

O sucesso de público da edição de agosto passado certamente vai se repetir no sábado e os brasileiros Aldo e Belfort estão ansiosos para sentir a adrenalina e a energia do público doméstico de dentro do octógono pela primeira vez.

"Com certeza o carinho do público é fundamental. A experiência, para mim, vai ser gloriosa. Quando entrar no octógono e a torcida vibrar... Isso joga a gente para cima. Não tem como perder", comentou Aldo, campeão dos penas, que vai defender o seu cinturão.

Tanto ele como Belfort terão uma carga extra de apoio. Os dois são torcedores do Flamengo e estudam entrar em cena com a camisa do clube. Eles vão discutir a ideia com seus patrocinadores, mas reforçam que lutam pelo Brasil e pretendem cativar os fãs cariocas em geral.

"Acima de ser rubro-negro, sou brasileiro e quero o apoio de botafoguenses, tricolores e vascaínos. Vou procurar agradar a todos, retribuir esse carinho", disse o campeão Aldo.

Belfort tentará superar o americano Johnson, na categoria peso médio, na penúltima luta da noite, que deve ocorrer por volta das 3 horas de domingo. "Vitor é um lutador forte, mas tudo o que ele faz sou capaz de fazer melhor", desafiou Johnson.

"É bom que ele esteja confiante, pois, quando entrar no octógono, vai enfrentar um leão", devolveu o brasileiro.

Na luta de fundo, por volta das 4 horas, Aldo vai defender o cinturão contra o também americano Mendes. "Aldo é um lutador muito perigoso, que usa muito bem os joelhos. Preciso desgastá-lo, elevar seus batimentos cardíacos e levá-lo para o chão, onde sou mais forte", disse o baixinho - mede 1,68 metro.

O brasileiro reconhece que o oponente é forte no solo. "Com certeza. Vou procurar evitar a queda e levá-lo para o nosso jogo. Mas, se cairmos, meu chão está pronto."

Ao todo, o programa terá 10 lutas, cinco no card principal, no qual lutarão os brasileiros Rousimar "Toquinho", Erick Silva e Edson Barboza Jr.