'Lutas que entraram para a história'

MIKE TYSON X TREVOR BERBICK - 22 DE NOVEMBRO DE 1986 - HOTEL HILTON - LAS VEGAS

SÃO PAULO - Trevor Berbick era o campeão mundial dos pesos pesados. Em seu cartel, uma vitória histórica sobre a lenda Muhammad Ali. Em sua primeira defesa de cinturão, o prepotente canadense aceitou enfrentar o segundo colocado do ranking do Conselho Mundial de Boxe: o jovem Mike Tyson, de 20 anos. Berbick não considera o adversário como um rival em condições de lhe retirar o título.

Pois nos dois rounds disputados no ringue do Hotel Hilton, em Las Vegas, Berbick não se achou. Tyson bateu o tempo todo e liquidou o combate em menos de seis minutos. Uma nova era tinha início na principal categoria do boxe. Um garoto pobre e delinquente de Nova York ganhava o mundo, invicto, após 28 lutas. E com apenas 20 anos. "Vou ser o mais novo e o mais velho campeão dos pesos pesados." Tyson não cumpriu sua promessa, mas colocou seu nome eternamente na nobre arte.

