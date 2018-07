'Lutas que entraram para a história'

14 DE NOVEMBRO DE 1966 - HOUSTON - TEXAS

Muhammad Ali colocava em jogo pela sétima vez o título mundial dos pesos pesados. Seu rival era o experiente Cleveland Williams, de 33 anos, que somava 65 vitórias e cinco derrotas, das quais duas para o ex-campeão Sonny Liston. Pois o Astrodome foi palco de uma das maiores atuações de Ali.

Com uma forma física invejável e com a pontaria em dia, o dono do cinturão mundial foi implacável nos 7min08 de combate. Para o crítico Bert Sugar e para o ex-campeão mundial Mike Tyson, Ali nunca esteve tão bem em cima de um ringue. Foi a sua 26.ª luta. A 26.ª vitória. Uma aula de boxe.