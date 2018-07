Lutas que entraram para a história

Era a nona defesa de título mundial de Joe Frazier. Seu adversário era o "queixo duro" Ron Stander. Apesar de bem mais fraco tecnicamente, o desafiante demonstrou grande valentia e aceitou a luta aberta diante do campeão.

Com quase a mesma altura e envergadura, os dois pugilistas trocaram socos no corpo-a-corpo o tempo todo durante quatro roundes. Frazier acertou fortes golpes, com destaque para uppers devastadores.

No intervalo para o quinto assalto o juiz paralisou o combate devido às lesões de Stander, que recebeu 32 pontos no rosto. Frazier só voltaria a lutar em janeiro de 1973, quando teria pela frente George Foreman.