'Lutas que entraram para a história'

30 DE JANEIRO DE 1982 - CAESARS PALACE HOTEL - LAS VEGAS

O porto-riquenho Wilfredo Benitez colocou em jogo o cinturão mundial dos meio-médios, versão Conselho Mundial de Boxe, diante do panamenho Roberto Duran. Benitez, de 24 anos, somava 43 vitórias, um empate e uma derrota, enquanto Duran, aos 31 anos, tinha um cartel de 75 vitórias e duas derrotas. Em um duelo de estilos, Duran, o Mano de Piedra buscou sempre ser mais agressivo, diante do boxe clássico de Benitez, chamado de Bíblia do Boxe. Ao final de 15 eletrizantes roundes, os juízes apontaram Benitez como vencedor: 143 a 142, 145 a 141 e 144 a 141.

Benitez foi o campeão profissional mais jovem, ao ganhar seu primeiro cinturão aos 17 anos. Ele foi campeão em três categorias diferentes. Duran é o único pugilista a lutar em cinco décadas (60, 70, 80, 90 e 2000). Os dois estão no Hall da Fama do Boxe. Ao lado de Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard e Thomas Hearns travaram duelos