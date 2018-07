'Lutas que entraram para a história'

SUGAR RAY ROBINSON X JAKE LA MOTTA - CHICAGO STADIUM - EUA - 14/2/1951

A rivalidade entre Sugar Ray Robinson e Jake La Motta foi uma das mais espetaculares da história do boxe Foram seis lutas. Robinson venceu cinco vezes e perdeu apenas uma. Mas La Motta sempre honrou o apelido de "Touro Indomável" eternizado no filme estrelado por Robert De Niro. Os combates foram sempre eletrizantes, com os pugilistas demonstrando uma valentia fora do comum. Era a classe e técnica de Robinson contra a explosão muscular absurda de La Motta.

Aqui a última luta entre ambos. O juiz Frank Sikora para o combate aos 2min04 do 13.º round. Momento em que La Motta diz para Robinson: "Ei, Ray! Você nunca me nocauteou." Simplesmente inesquecível!

Detalhe: antes da luta, o cartel de Robinson era incrível: 120 vitórias, uma derrota (para La Motta) e dois empates. La Motta acumulava 78 vitórias, 14 derrotas e três empates. Robinson morreu em 1989, aos 67 anos. La Motta tem 91 anos de idade.