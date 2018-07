'Lutas que entraram para a história'

TERRY NORRIS X SUGAR RAY LEONARD - 9/2/1991 - TÍTULO MUNDIAL DOS MÉDIOS-LIGEIROS - CONSELHO MUNDIAL DE BOXE

Aos 34 anos, a lenda Sugar Ray Leonard buscava mais um título mundial. Seu adversário era o jovem Terry Norris, dono do cinturão mundial dos médios-ligeiros, versão Conselho Mundial de Boxe. Aos 23 anos, Norris estava no auge da forma. Com um estilo elegante de lutar, o campeão não deu chances ao veterano Sugar. Ao final dos 12 roundes, Norris venceu com folga: 119-103, 120 a 104 e 116 a 110. Sugar reconheceu a superioridade do campeão. Norris afirmou ter ficado emocionado por enfrentar um de seus ídolos.