'Lutas que entraram para história'

13/11/1992 - THOMAS & MACK CENTER - LAS VEGAS

SÃO PAULO - Evander Holyfield colocava em jogo o cinturão mundial dos pesos pesados unificado em jogo, diante de uma grande revelação da principal categoria da nobre arte: Riddick Bowe. Medalhista de prata na Olimpíada de Seul, em 1988.

Um duelo de invictos, que agitou a Cidade do Jogo. Desde o primeiro round os dois boxeadores não se pouparam. A troca de golpes foi intensa e o toque do gongo anunciando o fim do assalto não era sinal para os dois pararem de atacar.

Apesar da grande estatura (1,95 metro), Bowe não ficou intimidado com a maior velocidade de Holyfield. Aceitou a luta no corpo a corpo, não se utilizou dos agarrões e bateu forte no campeão.

Holyfield, que vinha de vitórias sobre veteranos (George Foreman, Bert Cooper e Larry Holmes), não resistiu à enorme pegada do rival e chegou a sofrer a primeira queda na carreira. Foi no 11.º round.

Ao final da disputa emocionante, os jurados foram unânimes em apontar Bowe como o vencedor: 115/112 e 117/110 (dois jurados).

Mas apenas uma luta entre duas lendas dos pesos pesados era muito pouco. Mais dois duelos foram registrados. Mas isso fica para depois.