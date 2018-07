Lutas que marcaram época - Mike Tyson X Frank Bruno

SÃO PAULO - Mike Tyson voltava a defender o cinturão unificado dos pesos pesados, após oito meses afastado dos ringues. Era a primeira vez que o campeão mundial dos pesos pesados não tinha em seu córner Kevin Rooney como treinador. O Iron Man não estava no melhor sa forma física e tinha no inglês Frank Bruno um rival duríssimo.

Milhares de ingleses invadiram Las Vegas para apoiar Bruno na conquista do título mais importante do boxe. O duelo foi aberto desde o início. O primeiro assalto foi um dos mais movimentados da história dos pesos pesados com Bruno sofrendo uma queda e Tyson sendo abalado pela primeira vez na carreira.

Mesmo sem estar em forma, Tyson tinha um poder nos golpes impressionante. No quinto round, venceu de forma violentíssima. Bruno teve descolamento de retina. Tyson seguiu invicto.