Lutas que marcaram época - Rocky Marciano X Jersey Joe Walcott

Era o dia 23 de setembro de 1952. Ali surgiu a inspiração para uma estátua. O Conselho Mundial de Boxe anunciou que vai homenagear o peso pesado vencedor daquela luta, Rocky Marciano, com um monumento de nove metros de altura na cidade natal dele, em Brockton, Massachussets.

O tema da obra será o direito de direita que o único campeão invicto dos pesados desferiu sobre Jersey Joe Walcott, o adversário daquela luta na Filadélfia. O confronto valia a posse do cinturão mundial e já estava no 13º round com vantagem para Walcott, que vencia para os três jurados: 7 a 4, 7 a 5 e 8 a 4. Vale a pena conferir.