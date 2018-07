Luverdense bate o Londrina em casa e se aproxima do G4 da Série B do Brasileiro

Com a vitória, o time da casa chegou aos 20 pontos, mesma pontuação do Ceará, que abre o G4 e entra em campo neste sábado, para o complemento da rodada, quando recebe o Náutico, em Fortaleza. O Londrina, por sua vez, ficou estacionado nos 16 pontos, perdendo a oportunidade de se aproximar das primeiras colocações.

A partida começou em ritmo alucinante com o mandante pressionando e o visitante encaixando contra-ataques perigosos. Os dois goleiros se destacaram com defesas importantes nos primeiros minutos e impediram que o placar fosse aberto logo no início.

Após algumas chances desperdiçadas, o Luverdense conseguiu chegar ao gol aos 33 minutos. Da Matta descolou belo passe para Régis que, com muita categoria, deu uma cavadinha para superar o goleiro Marcelo Rangel.

Logo no início do segundo tempo, aos quatro minutos, Hugo dobrou a vantagem. O atacante recebeu boa bola de Sérgio Mota dentro da área e girou em cima da marcação finalizando com força para estufar as redes.

Aos 29 minutos, o Londrina diminuiu com Rafael Gava, que recebeu na entrada da área e bateu colocado. A bola ainda tocou na trave antes de morrer no fundo do gol. Na sequência, o que se viu até o apito final foi uma pressão dos visitantes em busca do empate. O time paranaense chegou a balançar as redes adversárias em duas oportunidades, mas o árbitro capixaba Dyorgines José Padovani de Andrade paralisou ambas as jogadas assinalando falta de ataque, o que gerou muita reclamação.

Os dois times voltam a campo nesta terça-feira pela 13.ª rodada da Série B. O Londrina recebe o Brasil, de Pelotas (RS), no estádio do Café, em Londrina (PR), às 19h15. Mais tarde, às 20h30, o Luverdense enfrenta o Náutico, no Recife.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 2 x 1 LONDRINA

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Raul Prata, Airton (Walace), Everton e Paulinho; Ricardo, Jean Patrick (Caio Quiroga), Régis (Tozin), Da Matta e Sérgio Mota; Hugo. Técnico: Júnior Rocha.

LONDRINA - Marcelo Rangel; Igor Bosel, Anderson, Diogo Roque e Léo Pelé; Bidía, Júlio Pacato, Rafael Gava e Zé Rafael (Paulinho Moccelin); Jô (Alisson Safira) e Keirrison (Bruno Batata). Técnico: Claudio Tencati.

GOLS - Régis, aos 33 minutos do primeiro tempo; Hugo, aos 3, e Rafael Gava, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Paulinho (Luverdense); Igor Bosel, Léo Pelé, Júlio Pacato e Rafael Gava (Londrina).

ÁRBITRO - Dyorgines José Padovani de Andrade (ES).

RENDA - R$ 9.670,00.

PÚBLICO - 1.220 pagantes.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).