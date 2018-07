Luverdense recebe o Avaí e fica no 1 a 1 pela Série B O Luverdense recebeu o Avaí nesta terça-feira em Lucas do Rio Verde, foi melhor, mas conheceu o seu segundo empate dentro do Estádio Passo das Emas ao ficar no 1 a 1, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tatá abriu o marcador para o visitante, mas Régis deixou tudo igual logo no início da etapa final.