Luxemburgo acerta e vai comandar o Grêmio O Grêmio confirmou no final da tarde de ontem a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo, por meio do site oficial do clube. O substituto de Caio Júnior será apresentado amanhã aos jogadores. Hoje, quando enfrenta o Internacional pelas quartas de final da primeira fase do Gaúcho, o Grêmio vai ser dirigido pelo interino Roger Machado. O clube não divulgou detalhes do contrato com Luxemburgo. O treinador deve levar apenas um auxiliar e vai trabalhar com a comissão técnica do próprio tricolor, incluindo Machado e o preparador físico Paulo Paixão.