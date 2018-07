Luxemburgo assume o Grêmio hoje

Durante seu primeiro dia na capital gaúcha, o treinador esteve reunido com o diretor executivo de futebol do clube, Paulo Pelaipe, e visitou a concentração do time no Hotel Deville, sem falar com a imprensa.

À noite, pretendia assistir ao jogo contra o Internacional, no Beira-Rio, pelas quartas de final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho.

O acordo do Grêmio com Luxemburgo renova a expectativa dos dois lados. O clube gaúcho não ganha um título de expressão desde a Copa do Brasil de 2001 e quer pelo menos disputar a Taça Libertadores de 2013, primeiro ano de uso de arena que está construindo na zona norte de Porto Alegre.

Aos 59 anos, o técnico, que é um dos maiores vencedores do futebol brasileiro, também está em jejum de títulos nacionais desde 2004, quando foi campeão com o Santos.

Luxemburgo conquistou outros quatro títulos nacionais. Dois com o Palmeiras (1993 e 1994), um com o Corinthians (1998), e outro com o Cruzeiro (2003), quando também foi vitorioso no Campeonato Mineiro e na Copa do Brasil, obtendo a tríplice coroa.

Luxemburgo também dirigiu a seleção brasileira na Olimpíada de Sydney, na Austrália, em 2000, quando caiu nas quartas.