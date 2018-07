Luxemburgo convoca torcida contra o Inter

Foram quatro pontos somados nos dois primeiros jogos e o técnico Vanderlei Luxemburgo já ganhou o apreço do elenco. Hoje, às 18h30, tentará conquistar de vez a confiança da torcida, quando o Flamengo enfrenta o Internacional no Engenhão. Será a primeira vez desde seu retorno que comandará o clube no Rio. A partida de estreia (vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO) foi em Volta Redonda. Luxemburgo quer ver o estádio com um bom público para apoiar o time no que classifica como a primeira de uma série de nove decisões.

"O torcedor precisa entender que a nossa casa, o Maracanã, está em reformas. Alugamos uma nova casa e é nela que vamos jogar até a outra ficar pronta. O torcedor precisa se acostumar e ajudar o time", convocou o técnico.

Para isso, a mando da presidente Patrícia Amorim, o clube reduziu em R$ 10 o preço dos ingressos em todos os setores. As entradas variam de R$ 30 a R$ 60.

Além de Val Baiano, o time não terá Willians, Leonardo Moura e David, suspensos.

Já o Inter ainda sonha ainda com o título brasileiro, embora a meta seja o Mundial de clubes em dezembro. Celso Roth volta ao seu esquema 4-5-1, com os retornos de Giuliano e D"Alessandro. Em Curitiba, o Atlético-PR tenta se manter na briga pela Libertadores diante do Goiás, às 18h30, na Arena da Baixada.

