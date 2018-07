Luxemburgo dá força e Grêmio supera o Inter Vanderlei Luxemburgo assume hoje o comando do Grêmio, mas ontem já ajudou a equipe a bater o rival por 2 a 1, no Beira-Rio, e chegar às semifinais do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. À tarde, esteve na concentração e deu uma injeção de ânimo nos jogadores. "A conversa com o Luxemburgo foi bastante motivadora para todo o grupo. Vamos levar a campo tudo o que ele falou, ao pé da letra", disse o atacante Marcelo Moreno, antes do início da partida.