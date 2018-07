Luxemburgo estreia com derrota no Grêmio

A estreia ontem de Vanderlei Luxemburgo no comando da equipe do Grêmio não foi como ele e a torcida gremista esperavam: o time foi eliminado na semifinal do 1.º turno do Campeonato Gaúcho pelo Caxias, nas cobranças de pênaltis, por 5 a 4, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Na partida disputada no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, o grande destaque do jogo foi o goleiro Paulo Sérgio, do time anfitrião, não só por ter defendido um pênalti cobrado pelo gremista Marco Antônio, mas também por suas boas e decisivas defesas nos minutos finais do tempo normal e ainda por ter acertado a cobrança do último pênalti do Caxias.

O Grêmio chegou a sair na frente do placar, com um gol de Kleber, aos 17 do segundo tempo. Mas quando faltavam seis minutos para o final, Marcos Paulo empatou para os anfitriões.

Na decisão por pênaltis, o vilão acabou sendo o meia gremista Marco Antônio: o único a desperdiçar sua cobrança.

"É sempre ruim perder, é chato. Mas futebol é assim. Sofremos o gol de empate e perdemos nos pênaltis", lamentava Vanderlei Luxemburgo. "Fizemos algumas coisas durante o jogo. Tivemos posse de bola e eles tiveram chances em erros nossos. Por dois jogos, o Gre-Nal e hoje (ontem), está dentro do contexto. Importante é que vi coisas boas, mas tem que continuar trabalhando. O campeonato não terminou."