Luxemburgo poupa titulares contra o líder

A derrota em plena Arena para o Cruzeiro (lanterna da chave) no meio da semana feriu o orgulho gremista, mas não foi suficiente para mudar uma linha no planejamento de Vanderlei Luxemburgo. Embora o time hoje jogue fora de casa contra o Passo Fundo, que lidera o grupo com um ponto a mais (10 a 9), o treinador vai poupar vários titulares.

Será o quarto jogo da equipe em 12 dias, e Luxemburgo não quer correr o risco de ver algum jogador importante "estourar" e desfalcar o time na partida crucial do dia 10 contra o Fluminense pela Libertadores.

O goleiro Dida é um dos que ficarão fora, mas ele não poderia jogar nem que o treinador quisesse porque está machucado. Os zagueiros Werley e Cris, o lateral-esquerdo André Santos, os volantes Fernando e Souza, o meia Zé Roberto e os atacantes Kleber e Barcos também não devem ser escalados.

O meia Elano tem presença confirmada na partida. Como está fora do choque com o Fluminense porque terá de cumprir suspensão, será escalado nos jogos do Campeonato Gaúcho.

A situação do Grêmio na competição é confortável, porque os quatro primeiros de cada grupo se classificarão para as quartas de final do segundo turno e a vantagem do time sobre o quinto colocado (o Pelotas) é de cinco pontos e faltam três rodadas. Diante disso, todo o trabalho até o dia 10 será focado na partida contra o Fluminense.

Dúvida. Até lá o treinador terá de decidir qual o esquema que utilizará: o 4-4-2, com a entrada de Marco Antônio no lugar de Elano, ou 0 4-3-3, com Vargas, Barcos e Kleber na frente.

O esquema mais ofensivo foi testado no jogo contra o Cruzeiro (com Welliton no lugar de Vargas, que estava na seleção chilena) e não funcionou. Barcos disse que sentiu falta de espaço para se movimentar na frente e que por isso teve de recuar muito. Outros jogadores também reclamaram.