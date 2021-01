Luxemburgo promete luta para Vasco não cair: 'Vamos honrar a camisa do clube'

O Vasco conseguiu sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro com o empate sem gols com o Atlético Goianiense, na quinta-feira, em Goiânia. Agora na 16.ª colocação, o time subiu para 29 pontos, ficando apenas um à frente do Bahia. Faltam 11 jogos para o término na competição e o técnico Vanderlei Luxemburgo, que fez a sua reestreia no comando, destacou que não faltará entrega do time em todos eles.

"Vocês viram o Vasco como tem de ser. O jogador tem de entender o que significa jogar no Vasco. Falei que era a oportunidade de subir na tabela. Vamos recuperar com calma. O importante é o sentimento: o torcedor pode enaltecer o que viu na rede social. Os torcedores viram um time aguerrido, mas houve erros. É normal. Mostramos para o torcedor que vamos honrar a camisa do clube. Se não honrar, eu chego duro neles", disse o treinador.

O próximo desafio do Vasco é o clássico contra o Botafogo, outro sério ameaçado de queda à Série B, neste domingo, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Luxemburgo destacou a mudança de postura do time; "O importante é que no pós-jogo as notícias serão boas pela nossa mudança de postura. Mas o próximo jogo é um clássico, que não tem favorito. Estou feliz, temos de focar no Botafogo", afirmou.

O treinador gostou da volta de Talles Magno ao time titular e também elogiou outro garoto revelado no Vasco, o meia Juninho. A dupla fez boas jogadas e recebeu elogios. "Falei para o Talles que ele tinha de driblar, ele é diferente. Ele já começou a fazer uma graça, eu gostei. O Juninho tem personalidade pois ele limpa as jogadas, quebra as linhas e tem bom passe. Tem potencial grande", comentou.