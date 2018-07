Luxemburgo quer afastar Ronaldinho Após amargar a saída de Thiago Neves (foi para o Fluminense) e o abandono da delegação por Alex Silva (se recusou a ir para Potosi, na Bolívia), agora a presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, precisa lidar com as rusgas entre Vanderlei Luxemburgo e Ronaldinho Gaúcho.