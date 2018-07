Luxemburgo quer Ronaldinho fora e corre risco de cair A cada dia os problemas vão surgindo no Flamengo em uma velocidade maior do que os cartolas conseguem resolvê-los. Após amargar o fracasso pela manutenção de Thiago Neves e o abandono da delegação por Alex Silva, agora, a presidente Patrícia Amorim precisa lidar com os desentendimentos entre o técnico Vanderlei Luxemburgo e o craque Ronaldinho Gaúcho.