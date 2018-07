Lyon não consegue passar pelo lanterna O Lyon tropeçou ontem em casa e deu ânimo ao Paris Saint-Germain, contra quem jogará domingo como visitante. O time suou para empatar por 1 a 1 com o Nancy, que entrou em campo como lanterna e graças ao pontinho conseguido saiu como 19º colocado. Michel Bastos fez o gol de empate aos 39 minutos do segundo tempo, num lance em que seu chute de fora da área deixou o goleiro sem ação por ter desviado em um zagueiro. Loties havia colocado o Nancy em vantagem dez minutos antes. O Lyon lidera com 35 pontos, e o PSG está em segundo com 32.