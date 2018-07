Lyoto Machida bate peso e enfrenta Mousasi no UFC Jaraguá do Sul

SÃO PAULO - A pesagem oficial do UFC Jaraguá do Sul, ocorrida na tarde desta sexta-feira, não apresentou surpresas. Lyoto Machida, que faz sua segunda luta na categoria peso-médio, e o armênio Gegard Mousasi ficaram dentro do limite. O mesmo ocorreu com Ronaldo Jacaré e o francês Francis Carmont. O único a não bater o peso foi o venezuelano peso-pena Maximo Blanco, que ficou 800 g acima do limite.

O primeiro a subir no palco foi Francis Carmont, que apareceu ao lado de Georges St-Pierre, ex-campeão dos meio-médios. O francês marcou 83,9 kg, mesmo peso de Jacaré. Depois, foi a vez de Machida, que pesou 83,9 kg. Mousasi, por sua vez, registrou 84,4 kg.

Dos 24 lutadores da noite deste sábado, apenas Maximo Blanco, da categoria peso-pena não conseguiu bater o peso máximo. O venezuelano, que enfrenta Felipe Sertanejo, marcou 67 kg e precisou de uma hora para chegar ao valor exato da categoria (65,8 kg). Dessa forma, Blanco foi liberado para lutar com o brasileiro.

O Brasil recebe o primeiro evento do UFC em 2014. O evento terá início às 22h30. Além das lutas de Lyoto e Jacaré, o card principal terá Erick Silva contra Takenori Sato, Viscardi Andrade enfrentando Nicholas Musoke e Charles do Bronx contra Andy Ogle. O card preliminar terá sete lutas.