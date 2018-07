M. Araújo, o queridinho do treinador Não é difícil saber quem são os jogadores que caem na graça da torcida. No caso do Palmeiras, os queridinhos são Valdivia, Marcos e Kleber, principalmente. Mas, para Felipão, um outro atleta tem ganhado destaque no time e só perderá seu lugar se estiver suspenso ou lesionado: Márcio Araújo.