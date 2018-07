Má largada de Phelps tira o ouro dos EUA

XANGAI

De nada adiantou o agasalho com a palavra chinesa "fu" gravada (que significa boa sorte). Uma saída desastrosa do Michael Phelps acabou dando à equipe do revezamento 4 x 100 dos Estados Unidos apenas a medalha de bronze, no Mundial de Esportes Aquáticos de 2011, em Xangai. A Austrália conquistou o ouro e a França, a prata.

Logo após a prova, Phelps mostrava todo o seu descontentamento com a cor da primeira medalha que ganhou na China. E não era para menos, já que o nadador americano abriu a prova muito mal.

Além de Phelps, Garret Weber-Gale, Jason Lezak e Nathan Adrian completaram o quarteto americano, que só conseguiu o tempo de 3m11s96. A Austrália, com os nadadores James Magnussen, Matthew Targett, Matthew Abood e Eamon Sullivan, fechou a prova com 3m11s00. Os franceses Alain Bernard, Jeremy Stravius, William Meynard e Fabien Gilot chegaram com 3m11s14.

"É claro que estou decepcionado com o resultado", admitiu Phelps. "Quando pulo na piscina é sempre para ganhar. Tenho certeza de que posso ser bem mais rápido que hoje."

Apesar da saída ruim de Phelps, seu companheiro Garret Weber-Gale culpou-se por haver sido demasiadamente lento, já que pulou na água pensando em não nadar muito rápido nos primeiros 25 primeiros metros. "Sei que nem tudo foi culpa minha, mas mesmo assim estou decepcionado", disse Weber-Gale.

Já os franceses estavam satisfeitos com a medalha de prata. O líder da equipe, Alain Bernard, fez questão de reconhecer a grande velocidade do time da Austrália. "Estamos satisfeitos. Os australianos fizeram a prova de suas vidas", reconheceu, ao sair da la piscina.

Afogando a polêmica. Cesar Cielo parece ter deixado no fundo da piscina o polêmico caso de doping em que estava envolvido nas últimas semanas. Nadando ontem as semifinais dos 50 metros borboleta, o brasileiro terminou a prova em primeiro lugar, com o tempo de 23s19.

O australiano Geoff Huegill registrou o segundo melhor tempo, com 23s26, e o francês Florent Manaudou foi terceiro, 0,13 segundo atrás.

TEMPOS DO REVEZAMENTO

3m11s00

foi o tempo do ouro da Austrália

3m11s14

foi o tempo da prata francesa

3m11s96

foi o tempo do bronze americano