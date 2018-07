Macarrão por quilo

Agora, a Pirelli resolveu fazer uma conta diferente. Além dos números relativos a 2013, computou os dos três últimos anos, desde que assumiu o papel de fornecedora exclusiva da F-1 no Mundial. Nesse período a especificação do pneu mudou bastante de um ano para outro, mas sempre dentro do compromisso assumido desde 2011, de produzir pneus que apresentassem desgaste rápido e diferenciado entre os tipos de compostos, com o objetivo de valorizar as estratégias assumidas pelas equipes. O total de pneus fornecidos nesses três anos chegou a 112.200 unidades, incluídas as 18.600 usadas nos testes. Para as 58 corridas desse período, a Pirelli levou 93.600 pneus, mas foram usados 72.200.

As 19 etapas do Mundial de 2013 consumiram 25.700 pneus (23.300 do tipo slick e 2.400 de chuva). E ao final do campeonato, absolutamente todos os pneus, inclusive os não utilizados, são destruídos e reciclados.

Como consequência direta dos compostos menos resistentes, o número de pit stops nas corridas aumentou muito. Nessas três últimas temporadas houve 3.019 paradas de box, incluindo aí as 67 vezes em que um piloto passou pelos boxes para pagar punição imposta pela direção de prova. A média é de 56 trocas de pneus por corrida, embora em 2013 essa média tenha caído para 50. É de 2011 o recorde de pit stops numa corrida - 85 no GP da Hungria. E o menor número será sempre das corridas com apenas uma parada por carro, que são as da Itália e Estados Unidos. Em 2012 e 2013 elas tiveram apenas 24 trocas de pneus. O campeonato recentemente encerrado marcou um recorde histórico de eficiência na operação de troca de pneus. A equipe Red Bull gastou 1s923 na troca de Mark Webber no GP dos Estados Unidos. O recorde anterior era da McLaren, com 2s31 no carro de Jenson Button. Webber despediu-se da F-1, mas a marca deve permanecer por muito tempo.

As corridas nunca tiveram tantas ultrapassagens como nesses últimos três campeonatos. Foram 3.274 no total, sendo 985 em 2013. Mesmo com a queda no último campeonato, a média ainda é de 56 por GP. Na Turquia, em 2011, foram 126 ultrapassagens, um recorde em corridas sem chuva. O GP do Brasil de 2012, que foi todo disputado em pista molhada, teve 147 ultrapassagens. Nos três últimos campeonatos a corrida menos disputada foi a de Mônaco de 2012, com apenas 12 trocas de posições.

A temperatura várias vezes surpreendeu este ano. Em pleno verão europeu, no mês de julho, o GP da Inglaterra registrou a mais baixa temperatura de pista, 17ºC. A mais alta aconteceu na Hungria (54ºC). Em termos de temperatura ambiente, a mais alta foi 36ºC no meio do deserto do Barein, e a mais baixa, 14ºC na pista texana dos Estados Unidos. Mas, no período de testes da pré-temporada, as equipes congelaram sob os 4ºC em Jerez de La Frontera. Além dos recordes todos estabelecidos por Vettel (13 vitórias no ano e 9 consecutivas), o ano marcou ainda três novos recordes no tempo da pole position. Um de Lewis Hamilton na Inglaterra e dois de Vettel, em Cingapura e na India.

Os dados mais curiosos dessa compilação vêm da cozinha do motorhome da Pirelli, que serviu 12.500 refeições, cinco mil litros de água, 900 quilos de macarrão, 240 pizzas e seis mil sobremesas. Faltou este ano a informação sobre o número de cafezinhos servidos. No ano passado, foram 28.350. E, ainda falando de curiosidades, durante a semana foi apresentada nos Estados Unidos a taça das 500 Milhas de Indianápolis já com a face de Tony Kanaan esculpida. Ele é o 100.º piloto a ter esse privilégio. A curiosidade, no caso, é que coube até o nariz um pouco avantajado do Tony.