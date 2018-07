Machida vence ao seu estilo e vai lutar pelo cinturão

Lyoto Machida garantiu o direito de lutar pelo cinturão da categoria meio-pesado do UFC ao derrotar o norte-americano Dan Henderson em luta bastante equilibrada na madrugada de sábado para domingo. O placar da contagem foi 28 a 29, 29 a 28 e 29 a 28. Com o resultado no UFC 157, o brasileiro aguarda o confronto entre Jon Jones e Chael Sonnen, previsto para o dia 27 de abril, para saber quem será seu adversário.

Machida usou sua conhecida estratégia de esperar a movimentação do adversário, priorizando o contra-ataque. Se não deu tantos golpes quanto o adversário, se destacou pela precisão em cada ataque.

A vitória deve adiar um projeto de Machida, que era o de descer de categoria em busca de bons combates.Ele não esconde a satisfação por novamente lutar pelo cinturão dos meio-pesados, que já foi seu por pouco mais de dois anos e meio entre maio de 2009 e dezembro de 2011. O cartel do lutador continua dos mais respeitáveis: 19 vitórias e três derrotas.

Feminino. Na luta principal da noite, a norte-americana Ronda Rousey derrotou a compatriotaLiz Carmouche no primeiro round com sua famosa chave de braço. Com o resultado, a campeã do pesos-galo manteve sua invencibilidade no UFC e somou a sétima vitória.