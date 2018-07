Machucado na cabeça, Shogun para por 6 meses O brasileiro Maurício Shogun ficará seis meses afastado dos ringues por causa de ferimentos após a derrota na luta contra o americano Dean Henderson, no UFC 139, na madrugada de domingo. Um exame apontou possível fratura facial e craniana no brasileiro. O americano também foi suspenso por 180 dias devido a uma possível fratura no dedão da mão direita. Neste período, os lutadores não poderão participar de treinamentos com contato físico. Na segunda-feira, Shogun pediu revanche contra o americano, que o derrotou por decisão dos juízes, com placar de 48 a 47.