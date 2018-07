Machucado, Valdivia para de jogar por 30 dias

Em sua primeira entrevista no ano, em janeiro, Valdivia havia prometido que esta temporada seria diferente das anteriores e que, finalmente, ele teria uma sequência de jogos, sem problemas particulares e lesões. Ele pode até estar mais calmo fora dos campos, mas a história de contusões continua a mesma e o meia palmeirense vai ficar longe dos gramados por mais um mês. Só volta a jogar no Paulistão se o Palmeiras for para a final - dias 6 e 13 de maio.

O chileno deixou o campo com dores no segundo tempo do jogo contra o Paulista na quarta-feira, em Jundiaí, e ontem passou por um exame de ressonância magnética que apontou uma pequena lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Ele já iniciou os trabalhos de fisioterapia.

"Primeiro temos de tirar a dor e favorecer a cicatrização. Só depois é que ele começará a fazer o trabalho de fortalecimento muscular", explicou o médico Otávio de Vilhena. "O prazo de 30 dias pode ser menor ou até maior, dependendo de sua recuperação."

Valdivia não consegue ter uma boa sequência desde que voltou ao clube, em 2010, e coleciona seguidas lesões. No ano passado, por exemplo, o meia desfalcou a equipe em 22 partidas, somando Estadual, Copa do Brasil e Brasileiro.

Neste ano, já foram nove jogos longe do time, apenas dois deles por suspensão (na Copa do Brasil, contra o Coruripe). No Paulista, perdeu a estreia por estar com dores no tornozelo direito e depois se machucou no clássico contra o Santos, ficando mais seis rodadas parado. "Mas uma lesão não tem nada a ver com a outra", diz Otávio de Vilhena, lembrando que a outra contusão havia sido na coxa direita.

Recuperado das dores, Valdivia havia voltado a jogar no empate sem gols contra o São Caetano, no último dia 4. Nos cinco jogos que realizou, foi bem em alguns e apático em outros, como na vitória por 1 a 0 contra o Paulista.

Mudanças. Sem Valdivia, Luiz Felipe Scolari nem vai precisar pensar muito para armar a equipe. Afinal, ele tem Daniel Carvalho à disposição e já vai escalá-lo na partida de amanhã, contra o Mirassol, no Pacaembu. O meia tem entrado bem em todas as partidas. Contra o Paulista, na quarta-feira, ele substituiu Vinicius no segundo tempo e deu novo ânimo ao time.

Wesley, que estreou em Jundiaí, continua como titular. "Ele só vai pegar ritmo jogando", disse Felipão. "Deve atuar mais uns 60 minutos no sábado (amanhã)."

2011

Campeonato Paulista

Fibrose coxa esquerda

(8 jogos fora)

Dores musculares (1 jogo)

Lesão coxa esquerda (4 jogos)

Copa do Brasil

Lesão coxa esquerda (2 jogos)

Brasileiro

Lesão coxa esquerda (2 jogos)

Lesão coxa direita (5 jogos)

2012

Paulista

Dores tornozelo direito (1 jogo)

Lesão coxa direita (6 jogos)

Lesão coxa esquerda (1 mês)