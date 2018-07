Madri exalta viabilidade financeira do projeto para receber Olimpíada 2020

MADRI - Apesar da crise econômica vivida pela Espanha nos últimos anos, a candidatura de Madri exaltou nesta terça-feira a viabilidade financeira do projeto para receber a Olimpíada de 2020. Durante a vistoria dos membros do Comitê Olímpico Internacional (COI), que acontece nesta semana, os representantes da capital espanhola ressaltaram que o orçamento prevê "investimento mínimo e risco mínimo".

Madri é uma das três finalistas na eleição do COI que vai apontar, no dia 7 de setembro, a sede da Olimpíada de 2020. Na semana passada, os membros da entidade fizeram a vistoria em Tóquio, no Japão. Agora, passam quatro dias, até quinta-feira, na capital espanhola. E depois vão até Istambul, na Turquia, também para conhecer os detalhes do projeto da candidatura olímpica.

Em Madri, os representantes da candidatura defenderam nesta terça-feira que a escolha da cidade é uma "opção segura" para o COI. O orçamento da capital espanhola é de "somente" US$ 2 bilhões, pois a maior parte da infraestrutura já está pronta. Além disso, foi apresentada uma pesquisa que aponta que a maioria da população da Espanha apoia o investimento para receber a Olimpíada.