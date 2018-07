Madri garante ao COI que tem tudo pronto para 2020

Rajoy destacou, diante dos membros do COI que vão escolher a sede da Olimpíada de 2020, que 80% dos investimentos necessários já foram realizados e o que falta está garantido pelo governo da Espanha

Ao contrário do que acontece em Tóquio e Istambul, outras cidades que são candidatas, grandes investimentos já foram feitos em Madri e falta apenas US$ 1,94 bilhão a ser gasto nos próximos sete anos.

"Na verdade, Madri/2020 pode apresentar a base financeira mais razoável e responsável da história olímpica recente", disse Rajoy. "A Espanha já está liderando o crescimento das exportações da Zona do Euro, com uma perspectiva de crescimento de 4,1% para este ano, em comparação com a média de 2% da União Europeia".

No entanto, a principal fraqueza de Madri estaria relacionada à crise econômica que eclodiu na Espanha em 2008. "Nossa recuperação está ocorrendo com um superávit histórico que não ocorre em nossa economia desde meados da década de 1980, e tudo isso com estabilidade de preços", disse Rajoy, recém-chegado da conferência do G20 em São Petersburgo.

Madri, em sua terceira candidatura consecutiva e quarta na história, fechou as apresentações ao COI, abertas por Istambul, que foi seguida por Tóquio. Ainda neste sábado, os membros do COI vão escolher uma das três cidades para sediar os Jogos Olímpicos de 2020.