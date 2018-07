Madruga premiará quem bater seu recorde no Maria Lenk

O recorde sul-americano de Djan Madruga, que fez 7min59s85 nos 800 metros livre em 1980, já foi batido no ano passado, pelo também brasileiro Rogério Arapiraca. Mas ele cravou a marca de 7min58s20 com um maiô tecnológico, de corpo inteiro. Por isso, Djan Madruga idealizou agora o "Desafio dos Recordes", apelidado de "Desafio do Sungão".

"O objetivo é motivar as provas longas no Brasil. A primeira medalha olímpica da natação brasileira saiu das braçadas de um fundista (Tetsuo Okamoto ganhou bronze nos 1.500 metros livre, em 1952) e hoje só se fala em velocistas e todos só querem nadar as provas rápidas. Quero movimentar essa categoria", explicou Djan Madruga, que foi medalhista de bronze na Olimpíada de Moscou, em 1980, com o revezamento 4x200 metros livre.