Mãe de Cristiano Ronaldo promete 'convencer' filho a voltar ao Sporting Lisboa

A família Aveiro não esconde o seu amor pelo Sporting Lisboa. O atual campeão do Campeonato Português é o clube onde Cristiano Ronaldo foi revelado na carreira e no qual sua mãe, Maria Dolores, promete convencê-lo a jogar já na próxima temporada. E como pedido da matriarca sempre tem peso, a torcida já confia em um possível acordo.

Cristiano Ronaldo não esconde seu descontentamento com a Juventus na atual temporada. Os péssimos resultados e a falta de títulos o deixaram com vontade de respirar novos ares. Ele quer brigar por nova taça da Liga dos Campeões da Europa. E como o Sporting Lisboa estará na disputa, sua mãe quer vê-lo vestindo verde já no segundo semestre.

Após fazer enorme festa na sacada do seu apartamento pelo fim do jejum de títulos de 19 anos do Sporting Lisboa no Campeonato Português, Maria Dolores disse que irá convencer o astro português para o encerramento de sua carreira ocorrer no clube que o revelou.

Entusiasmada com a festa, avisou: "Amanhã eu já falo com ele (Cristiano Ronaldo). Na próxima temporada ele joga lá no Alvalade. Amanhã eu vou convencê-lo", prometeu, deixando a torcida ainda mais eufórica.

Para completar, Cristiano Ronaldo ainda fez questão de dar "parabéns" aos campeões em post na página do Sporting Lisboa. Ele não esconde a sua paixão pelo clube. Óbvio que teria de abrir mão de altas cifras para "voltar para casa".

Cristiano Ronaldo trocou o Real Madrid pela Juventus em junho de 2018. Assinou contrato por quatro temporadas, portanto, até o meio do ano de 2022. Ainda tem uma temporada para cumprir e, para realizar o sonho da mãe, teria de negociar uma rescisão com os italianos.