Máfia do Apito foi revelada em 2005

Após a denúncia, 11 partidas do foram anuladas. O Corinthians foi o campeão, e tanto Edílson quanto outro árbitro acusado de participar do esquema, Paulo José Danelon, acabaram afastados e expulsos do futebol.

No ano seguinte, foi a vez de a Itália ser palco de outro escândalo. Luciano Moggi, então principal dirigente da Juventus, foi flagrado por escutas telefônicas em conversas nas quais acertava resultados. O clube foi rebaixado para a Segunda Divisão e os envolvidos foram afastados do esporte.