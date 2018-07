Magic Johnson compra equipe de beisebol nos Estados Unidos

Um grupo de investidores liderado pela lenda do basquete americano Magic Johnson adquiriu, no fim da noite de ontem, o clube de beisebol Los Angeles Dodgers, uma das franquias esportivas mais valiosas e tradicionais dos EUA, por US$ 2,3 bilhões (cerca de R$ 4,17 bilhões). O negócio, se aprovado pela Justiça, põe fim a um arrastado processo de falência que levou a fracasso dentro de campo e abalou os seus apaixonados torcedores.

A derrocada dos Dodgers, um dos times mais populares do país, se deu por motivos amorosos. O atual dono, o milionário Frank McCourt, além de gastar dinheiro da equipe para fins pessoais, enfrentou um longo e conturbado processo de divórcio que consumiu as finanças do clube.

Segundo o jornal New York Times, o valor pago por Johnson e seu grupo supera a quantia paga pela aquisição do Manchester United: aproximadamente R$ 2,5 bilhões. Vale ressaltar que McCourt havia comprado os Dodgers em 2004 pela "bagatela" de US$ 421 milhões (ou R$ 763 milhões).

“Estou muito empolgado por fazer parte da histórica franquia dos Dodgers. Pretendemos reconduzir o clube às primeiras páginas das seções esportivas dos jornais”, disse Magic Johnson.

A escolha do comprador também é emblemática e anima a torcida de Los Angeles. Johnson é um mito dos Lakers e considerado um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos. Figura, portanto, muito respeitada e reverenciada no país.

Ele chega com a missão de reverter a imagem negativa deixada por McCourt – cujo estilo egocêntrico e excêntrico provocava irritação até mesmo entre os demais donos de equipe. Além de reestruturar as finanças do clube e recolocá-lo entre as equipes de elite do campeonato nacional, a MLB.

Em algo impensável para os esportes americanos, no ano passado os Dodgers atingiram o ponto de não conseguir pagar os milionários salários dos jogadores (depositados semanalmente). McCourt esperava que um acordo de direitos de transmissão com a Fox, estimado em R$ 5,4 bilhões, salvasse a franquia e evitasse a venda. Mas o comissário da liga, Bud Selig, vetou o negócio temendo que o dinheiro fosse usado para quitar as dívidas pessoais de McCourt, como os R$ 235 milhões devidos à ex-mulher, Jamie.

A folha de pagamento dos Dodgers para este ano, apenas com salários de jogadores, supera os R$ 188 milhões. Muito para os padrões brasileiros, mas apenas o 11º orçamento mais alto entre os 30 times da liga. Os Yankees de Nova York lideram a lista com mais de R$ 356 milhões anuais.

A expectativa agora é pelo fechamento de um novo acordo de direitos de transmissão de TV que vai superar todos os valores já obtidos no beisebol americano. Os torcedores, porém, querem apenas o resgate do orgulho do tradicional clube e revê-lo de volta na disputa do título. Os Dodgers não conquistam a World Series (a taça nacional) desde 1988.