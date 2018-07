Magic Messi marca três na goleada do Barcelona sobre Málaga

O argentino aproveitou o cruzamento de Adriano e abriu o placar aos 33 minutos no Estádio Rosaleda e Alexis Sanchez fez 2 x 0 aos três da etapa final.

Qualquer esperança do persistente Málaga acabou três minutos, depois quando Messi marcou seu segundo gol, com a arrancada que se tornou sua marca registrada e a finalização com a defesa anfitriã completamente desarrumada.

O jogador de 24 anos, que ganhou seu terceiro prêmio consecutivo de Melhor do Mundo neste mês, quase marcou de falta aos 30 minutos, com a bola batendo no travessão e nas costas do goleiro e completou seu "hat-trick" aos 37 minutos com outro gol "típico", deixando seus marcadores para trás.

Seu 22º gol no Campeonato Espanhol deixou Messi com um à frente de Cristiano Ronaldo na tabela de artilheiros.

Salomon Rondon, que substituiu o veterano Ruud van Nistelrooy a meia hora do final, marcou o gol de honra aos 40 minutos.

"Foi uma vitória importante e consegui alcançar alguns objetivos também e estou muito grato", declarou Messi, segurando a bola do jogo.

"Todos os jogos são difíceis quando se está longe de casa, mas agora precisamos nos recuperar para aquela que definitivamente será uma partida difícil na quarta-feira", acrescentou, referindo-se à partida de volta do Barcelona contra o Real Madrid pela Copa do Rei.

BRIGA NO VESTIÁRIO

O resultado levou o Barça a 44 pontos em 19 partidas, com Real tendo 46 e um jogo a disputar contra o Athletic Bilbao, mais tarde neste domingo.

O terceiro colocado Valencia perdeu pontos pela quarta vez em cinco jogos ao empatar em 1 x 1 fora de casa com o Osasuna. O Rayo Vallecano perdeu em casa para o Mallorca por 1 x 0.

O Levante pode ficar a dois pontos do Valencia se vencer em casa o último colocado Zaragoza, também neste domingo.

O Real Madrid precisa se recuperar da derrota em casa para o Barça por 2 x 1 na Copa do Rei em meio a relatos na mídia local de uma suposta briga no vestiário.

O diário esportivo Marca afirmou que a briga teria sido entre José Mourinho e Sergio Ramos e que alguns jogadores do Real teriam perdido a confiança no ex-treinador da Inter de Milão e Chelsea.