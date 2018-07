Magnano aposta na diversidade e chama 33

O argentino Rubén Magnano fez, ontem, sua primeira convocação da seleção brasileira masculina de basquete. E, disposto a conhecer o maior número de jogadores possível, divulgou uma lista ampla, com 33 atletas, entre revelações, figurinhas carimbadas e estrelas.

"A primeira ideia foi a de chamar todo tipo de jogador que demonstrou compromisso com a seleção", explicou o treinador. "E essa mistura é porque não pensamos só no hoje, mas também no amanhã. Por isso, há quem tenha experiência e outros que dão os primeiros passos."

Antes do principal compromisso - o Mundial da Turquia, em agosto -, o Brasil joga o Sul-Americano, em julho, na Colômbia, classificatório para o Pré-Olímpico de 2011. Por isso, Magnano dividiu seus convocados. Um time A, com nove jogadores, tem os astros da NBA e alguns dos principais nomes que atuam no País e na Europa. Esses já estão no Mundial, salvo algum acidente de percurso - como lesão ou pedido de dispensa. Apresentam-se no Rio, dia 19 de julho, e não jogam o Sul-Americano.

"Com exceção de dois (Varejão e Nenê), todos ainda estão em seus times. Eles vão necessitar de período de descanso e uma recuperação cuidadosa."

Rebeldes de volta. O time B, com 24 jogadores, é formado por um grupo heterogêneo, que se apresenta em São Paulo no dia 24 - provavelmente treinarão no Pinheiros. Lá estão jovens revelações, como Fabrício Melo, de 18 anos, que joga no High School americano. Também se encontram jogadores com rodagem na seleção, tais como o pivô Murilo, do Minas, além do retorno de "rebeldes" como o ala Marquinhos e o armador Nezinho.

Desse grupo, Magnano convocará os 12 atletas que irão ao Sul-Americano - sob comando do assistente-técnico João Marcelo Leite - e os três que completarão o grupo do Mundial.

Os convocados

PARA O MUNDIAL

Armador: Leandrinho (Phoenix Suns), Marcelinho Huertas (Caja Laboral) e Valtinho (Brasília)

Ala-armador: Alex Garcia (Brasília), Guilherme Giovannoni (Brasília) e Marcelinho Machado (Flamengo)

Pivô: Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers), Nenê (Denver Nuggets) e Tiago Splitter (Caja Laboral)

PARA O SUL-AMERICANO

Armador: André (Paulistano), André Goes (Joinville), Arthur (Brasília), Audrei (Joinville), Carlos Cobos (Clinicas), Duda Machado (Flamengo), Fúlvio (São José), Hélio (Flamengo), Manteiguinha (Joinville), Nezinho (Brasília) e Vitor Benite (Franca)

Ala: Jonathan Tavernari (BYU Utah), Marquinhos (Montegranaro) e Olivinha (Pinheiros)

Pivô: Augusto Lima (Unicaja), Bruno Fiorotto (Tenerife), Fabrício Melo (Sagemont High School), Hátila Passos (Marinos), JP Batista (Le Mans), Lucas Cipolini (BYU Hawai), Murilo (Minas), Paulão Prestes (Murcia), Rafael (São José), Rafael Hettsheimer (Xacobeo)