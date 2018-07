Magnífico, Magnano!

Os resultados começam enfim a surgir. E o maior deles, até agora, deu o ar da graça ontem, com a vitória de 85 a 65 sobre a Argentina, nas oitavas de final do Mundial, na Espanha. Magnano foi decisivo ao armar o time de forma impecável e, assim, tirar do caminho a equipe do país dele.

A seleção esteve magnífica praticamente em todos os períodos do duelo, em Madri. Fechou os dois primeiros quartos com vantagem de 52 a 29, e soube manter vantagem folgada até o fim. Raulzinho com 21 pontos, Varejão e Marquinhos foram os destaques. Como é o esporte: o Brasil cavou lugar na competição mais na base do favor, da manobra política, entrou como coadjuvante e agora tem chance de tornar-se um dos atores principais. Memorável.

Linha dura. A seleção anda meio clandestina na excursão aos Estados Unidos. Na gíria jornalística, merece pé de página, por ser assunto secundário, pois o interesse por aqui se concentra na Série A nacional e até no Mundial de basquete, em que o Brasil topou ontem com a Argentina e obteve vitória espetacular por 85 a 65. Mesmo assim, não se pode passar batido pelo primeiro ato incisivo do novo comando da tropa, que dispensou Maicon por indisciplina, menos de 48 horas após a vitória sobre a Colômbia. Corte sem explicações adicionais da cúpula.

E eis aí o ponto que quero ressaltar. A medida dura, e rara quando se trata de seleção, foi tratada como "assunto interno". Ao menos na explanação inicial de Gilmar Rinaldi, responsável pelas seleções da CBF. O dirigente chamou os jornalistas que acompanham o grupo e lhes disse que faria apenas um comunicado, sem direito a perguntas. Estendeu a lei da mordaça para Comissão Técnica e atletas.

Alto lá. Esse tipo de atitude pode ser corriqueiro no mundo corporativo, em que demissões são muitas vezes revestidas por frases educadas e frias, na base do "agradecemos a colaboração e desejamos sucesso em novas empreitadas". Pode valer em circunstâncias especiais, mas não em seleção, assim como não deveria ocorrer em episódios ligados a governos. Em ambos os casos trata-se de tema de interesse popular, temos o direito de saber por que se optou por punição rigorosa. O discurso vazio só aumenta especulações e não ajuda em nada a imagem do atingido.

Qual foi a indisciplina de Maicon? Chegou muito além do horário estabelecido para o fim da folga? Comportou-se mal nas horas de lazer? Abusou? Destratou companheiro ou superior? Meteu-se em confusão? É preciso responder, para que se avalie o parâmetro de ordem e disciplina de Gilmar Rinaldi e colaboradores. Uma forma de se conhecer o grau de tolerância da turma que assumiu após a Copa e de entender o ambiente.

A CBF falou em transparência, em aproximação com o torcedor. Pois bem, fica no ar a pergunta: por que Maicon foi defenestrado? Sugeriria aos colegas que estão nos EUA que não sossegassem nem se dobrassem à imposição oficial. Personagens públicos têm a obrigação de ser esclarecedoras em suas atitudes.

Quente! Frio! São Paulo e Corinthians fizeram lembrar brincadeira de criança com as respectivas apresentações na rodada de ontem. A turma tricolor foi arrasadora no primeiro tempo diante do Sport, ao construir a vantagem por 2 a 0. O segundo gol (Pato) foi um primor de contragolpe e passes bem trocados. O time de Muricy cresce. Os alvinegros deram sono no empate por 0 a 0 com o Criciúma. Havia desfalques, mas voltou a faltar empolgação.