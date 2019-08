Magno Nazaret conquista prata no contrarrelógio no ciclismo do Pan

O Brasil conquistou a medalha de prata na prova do contrarrelógio no ciclismo estrada dos Jogos Pan-Americanos, nesta quarta-feira, em Lima. Magno Nazaret completou a prova com o tempo de 46min17s44, pouco mais de 1min54 atrás do colombiano Daniel Martinez Poveda, primeiro colocado. O chileno José Rodriguez Aguilar completou o pódio.

Sul-mato-grossense de Dourados, Magno, de 33 anos, comemorou muito o resultado. "É uma sensação muito boa, sensação de dever cumprido e satisfação imensa de representar o Brasil. Estou muito feliz de conseguir essa prata na minha estreia em Jogos Pan-americanos", disse o atleta, que esteve nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, mas ficou fora do Pan de 2015 e dos Jogos do Rio de Janeiro.

Os fortes ventos exigiram muita concentração dos atletas, que tiveram o desempenho prejudicado no Circuito San Miguel. "A prova do contrarrelógio individual sempre é uma prova dura porque o atleta tem que largar forte e terminar mais forte ainda. Nos momentos de descida não pode relaxar, tem que fazer as curvas com bastante cautela para não perder tempo. É difícil manter a concentração com o coração com 200 batidas por minuto. É uma prova que exige muito da concentração do atleta, mas é minha especialidade, eu gosto muito dessa prova", disse Magno.

PODE COMEMORAR! É PRATAAAAAAAAAA! Magno Nazaret conquista o segundo lugar da prova contrarrelógio do ciclismo estrada com o tempo se 46:17.44, atrás apenas do colombiano Daniel Poveda! Grande competição! pic.twitter.com/IwgU1kvY1g — Time Brasil (@timebrasil) August 7, 2019

A prata de Magno Nazaret foi a quarta medalha conquistada pelo ciclismo brasileiro no Pan. Até agora o País garantiu pódio em todas as modalidades. No MTB, Henrique Avancini ficou com a prata e Jaqueline Mourão, o bronze; na pista, a equipe masculina ficou com o bronze na prova de velocidade. O outro brasileiro da prova deste, Rodrigo do Nascimento, terminou na 13ª colocação, entre os 20 concorrentes.