Magnus Futsal tem camisa com inscrição em braile e destaca importância na formação de cães-guia

A Penalty e o Magnus Futsal anunciaram, em parceria, o novo uniforme da equipe paulista. Como forma de incentivar a inclusão no esporte, a fornecedora desenvolveu um fardamento cuja camisa estampa uma marca d'água na faixa que atravessa o peitoral, além de inscrições em braile com o nome dos atletas. A vestimenta tem o objetivo de promover o Instituto Magnus, referência no cuidado e promoção de deficientes visuais, além de ser a maior formadora de cães-guia da América Latina.

O objetivo da parceria entre o Magnus Futsal e a Penalty é atingir o objetivo de fornecimento de 65 cães-guia até o fim deste ano, além de causar a conscientização para a causa. A ideia é usar a visibilidade do time de Sorocaba (SP), já que está constantemente nos holofotes do futsal nacional e internacional. A equipe é tricampeã do Mundial de Clubes e finalista das últimas três edições da Liga Nacional.

"Além de levar o futsal a sério e procurar sempre se fortalecer dentro da modalidade, a Penalty acredita que tem o dever de contribuir com a transformação social", disse Bernardo Caixeta, gerente de marketing e relações esportivas da marca, em comunicado. "A nova camisa do Magnus entrega muito mais do que tecnologia e performance. Criamos uma peça única, que tem a missão de ser uma verdadeira porta-voz de união, atitude e inclusão. A parte de trás da camisa conta com uma inscrição em braile, aplicada em silk em relevo 'ação inédita no futsal brasileiro', com os dizeres: Magnus Futsal desde 2014", explicou.

A causa defendida pela Penalty e pelo Magnus Futsal promete abrir caminhos no Brasil. Para isso, a parceria conta também com o apoio de Dexter, rapper consagrado que compôs a trilha sonora para a divulgação do fardamento. "Esse projeto é importante porque ele é inclusivo", declarou o músico. "Tudo que tem a intenção de incluir as minorias, faz parte do que eu faço", acrescentou.

"Se todos nós fizéssemos a nossa parte, se todas as empresas e as pessoas de forma geral apostassem nisso, nós teríamos uma sociedade muito mais igualitária", disse Dexter. A vontade de impactar positivamente a vida das pessoas é compartilhada de forma uniforme em Sorocaba. Dirigentes da Penalty e do Instituto Magnus afirmam que a mensagem tem de ir para além das quatro linhas. "Defender a bandeira da inclusão social das mais de 7 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil é o nosso compromisso", disse em comunicado Fellipe Drommond, CEO da TFW Marketing Esportivo e presidente do Magnus Futsal.

REALIDADE BRASILEIRA

O Brasil não é capaz de suprir a demanda requisitada para cães-guia. Dados levantados pela parceria apontam que existem apenas 150 cachorros em atividade no País, sendo que a fila de espera por um animal companheiro é de mais de 700 pessoas. Tais números elucidam também a importância do projeto.

"O trabalho sério do Instituto reflete diretamente em nossas vidas", declarou Marcela Pandolfi, usuária de cão-guia e analista de relacionamento do Instituto Magnus. "As pessoas com deficiência visual ainda enfrentam dificuldades principalmente na questão da acessibilidade. Os cães-guia nos trazem independência, são os nossos olhos diante de tantos obstáculos que enfrentamos no dia a dia."