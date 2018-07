Magnussen faz melhor tempo do ano nos 50 metros livre

Magnusssen superou a marca de Cesar Cielo, que registrou 21s85 durante a disputa do Campeonato Sul-Americano, na última sexta-feira. O tempo do australiano, porém, ainda está distante do recorde mundial do brasileiro, obtido em dezembro de 2009, com 20s91, quando ainda era permitido o uso dos maiôs tecnológicos.

A prova dos 50 metros livre na seletiva australiana foi de alto nível com os três primeiros colocados completando a distância em menos de 22 segundos. Medalha de prata nos 100 metros livre nos Jogos de Pequim, Eamon Sullivan se garantiu em Londres ao marcar 21s92 e terminar a prova em segundo lugar. Ele foi apenas 2 centésimos de segundo mais rápido do que Matthew Abood.

Campeão mundial dos 100 metros livre, Magnussen também se classificou para a prova na Olimpíada de Londres ao assombrar o mundo da natação com a vitória na segunda-feira na seletiva australiana com o tempo de 47s10, apenas 19 centésimos de segundo mais lento do que o recorde mundial de Cielo.

Ao contrário de Ian Thorpe, que também voltou a competir, mas não obteve sua vaga na Olimpíada, Lisbeth Trickett conseguiu se classificar para os Jogos de Londres. Nesta quarta-feira, ela terminou em quinto lugar na prova dos 100 metros livre na seletiva australiana, com o tempo de 54s21. Assim, ela fará parte da equipe do revezamento, formada pelas seis primeiras colocadas da final, que será oficializada nos próximos dias. Melanie Schlanger e Cate Campbell conquistaram as vagas individuais dos 100 metros livre.

Trickett possui seis medalhas olímpicas. Em 2004, em Atenas, ela faturou um ouro, no revezamento 4x100 metros livre, e um bronze, nos 50 metros livre. Em 2008, em Pequim, a australiana faturou ouros nos 100 metros borboleta e no revezamento 4x100 metros medley, além de uma prata nos 100 metros livre e um bronze no 4x100 metros livre. Ela se aposentou em 2009, mas voltou a competir no ano passado.