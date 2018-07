Magnussen fica a 0s19 de recorde de Cielo nos 100m

Magnussen venceu a prova com o tempo de 47s10, apenas 19 centésimos de segundo mais lento do que o recorde mundial de Cielo, obtido no Mundial de Roma, em 2009, quando ainda era permitido o uso de trajes tecnológicos, com 46s91. A marca desta segunda-feira é a quarta melhor da história (o tempo de 46s94 obtido por Alain Bernard no Campeonato Francês de 2009 não foi reconhecido pela Fina) e a mais rápida sem os maiôs tecnológicos.

"Preparem-se", disse o nadador, de apenas 20 anos, quando questionado sobre qual mensagem estava enviando para seus rivais. "Eu me sinto muito confiante depois de ter nadado", afirmou Magnussen, ressaltando que seu objetivo é quebrar o recorde mundial de Cielo. "Eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para quebrar esse recorde mundial, porque eu quero ser considerado o homem mais rápido da história".

Magnuessen disse que poderia inclusive ter registrado um tempo mais rápido nesta segunda-feira se não tivesse se sentido mal nos 10 metros finais da prova. "Mas certamente eu não estou decepcionado comigo mesmo", disse o australiano, que foi campeão mundial da prova em 2011 com o tempo de 47s63.

James Roberts se classificou para a prova dos 100 metros na Olimpíada ao ficar em segundo lugar na seletiva australiana, com 47s63. A marca também é a segunda melhor do ano nos 100 metros. O norte-americano Michael Phelps está em terceiro lugar na temporada, com 48s49, logo à frente de Cielo, que venceu a prova no Sul-Americano de Esportes Aquáticos nos último fim de semana com o tempo de 48s70.