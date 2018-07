Maguila é internado em São Paulo e está em 'estado muito delicado'

SÃO PAULO - Adilson Maguila Rodrigues, de 55 anos, está novamente internado na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e, segundo a mulher, seu estado de saúde é "muito delicado". O ex-boxeador sofre de mal de Alzheimer e no ano passado chegou a ficar três semanas internado na ala psiquiátrica do Hospital das Clínicas, em São Paulo.

"Precisamos de oração para o Maguila. (Ele) está internado, recebendo alimentação por sonda, estado muito delicado. Por favor, quem sempre torceu agora ore", pediu Irani Pinheiro, em postagem na sua página pessoal no Facebook. A assessoria de imprensa da Santa Casa não soube informar a causa da internação e prometeu um boletim médico para o período da tarde. Há quatro anos, Maguila teve o mal de Alzheimer diagnosticado.

O quadro clínico do ex-lutador apresentou uma piora no fim de 2012. Sem aceitar tomar a medicação adequada ao tratamento, Maguila começou a sofrer de insônia e passou a apresentar agressividade excessiva. Tanto que, para permanecer internado nas Clínicas, precisou ser sedado. Em fevereiro passado, participou do programa Mulheres, da TV Gazeta. Mesmo doente, o carismático peso pesado mostrou que mantém o bom humor e contou várias histórias.

Magro, fez sua última aparição pública há uma semana, no enterro do narrador Luciano do Valle, em Campinas. Maguila abandonou os ringues em 2000 - em seu cartel, foram 77 vitórias (61 por nocaute) em 85 lutas. Longe do esporte, fundou uma ONG, trabalhou em programas de TV, gravou um CD de samba e tentou uma cadeira na Câmara dos Deputados.