Mahau Suguimati é eliminado nos 400m com barreiras

MOSCOU - O brasileiro Mahau Suguimati não conseguiu se classificar para a final dos 400 metros com barreiras, que está sendo realizado em Moscou. Nesta terça-feira, ele foi eliminado ao terminar apenas na sexta colocação em uma das três semifinais da prova, com o tempo de 50s27. A sua série foi vencida pelo norte-americano Michael Tinsley em 48s31.

Suguimati havia se classificado para as semifinais ao marcar 50s00 nas eliminatórias, na segunda-feira. Assim, nesta terça, o brasileiro não conseguiu nem mesmo melhorar essa marca. Além disso, ficou distante dos seus melhores tempos na carreira - 48s67 - e também no ano - 48s79.

Para o brasileiro, correr na raia 1 pode ter atrapalhado o seu desempenho na prova desta terça. "Foi o que eu conseguia. Pela raia (correu na raia 1), foi difícil. Tenho que fazer minha parte, mas não consegui", disse, em entrevista ao SporTV, Suguimati, que fez apenas o 20.º tempo das semifinais.

Único atleta a completar os 400 metros com barreiras em menos de 48s, o cubano Osmar Cisneros registrou o melhor tempo do ano na prova, com 47s93. Além dele e de Tinsley, avançaram para a final Jehue Gordon, de Trinidad e Tobago, o porto-riquenho Javier Culson, o senegalês Mamadou Kasse Hanne, o sérvio Emir Bekric, o dominicano Félix Sánchez e o norte-americano Kerron Clement.