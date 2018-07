Maicon aceita desafio: 'Vou arrebentar' Parece que os novos contratados do São Paulo entenderam o puxão de orelha dado pelo presidente Juvenal Juvêncio na semana passada, quando o dirigente disse que vai exigir mais garra e comprometimento do grupo. Um dos cinco reforços já confirmados para a próxima temporada, o meia Maicon disse estar vivendo "a melhor fase" da carreira e avisou que espera se firmar como um dos principais nomes do time. "Minha hora chegou. Quero arrebentar", afirmou o jogador de 26 anos, que veio do Figueirense.