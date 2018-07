Maidana derrota americano por pontos e garante cinturão

SAN ANTONIO - O argentino Marcos Maidana derrotou o norte-americano Adrien Broner, por pontos, após 12 eletrizantes rounds, em San Antonio, Texas, e ficou com o cinturão dos meio-médios, pela Associação Mundial de Boxe, na madrugada deste domingo. Maidana se tornou o 40º campeão mundial da Argentina. Os jurados foram unânimes em apontar o sul-americano como o vencedor: 115-110, 117-109 e 116-109.

Pegador e valente, "El Chino" mantém a tradição de um país que se orgulha de lendas como Pascual Perez, Carlos Monzón, Nicolino Locche, Horacio Accavallo e Jorge Castro. "Fico muito feliz em levar este cinturão para a Argentina e para Santa Fé", disse o lutador, referindo-se a sua cidade natal.

Maidana não se impressionou com o estilo falastrão de Broner, que fez questão de ir encarar o adversário logo ao entrar no ringue. O argentino foi superior durante a maior parte da luta e chegou a derrubar duas vezes o adversário. O nocaute, contudo, não veio, apesar da pressão nos minutos finais do confronto.

O argentino, de 30 anos, chegou a sua 35ª vitória, sendo 31 nocautes (tem três derrotas). Aos 24 anos, Broner perdeu pela primeira vez, após 27 vitórias, com 22 nocautes.