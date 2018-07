Maikon Bonani assina com Titans e é o 1.º brasileiro na NFL

TENNESSEE - Maikon Bonani assinou contrato com o Tennessee Titans e se tornou o primeiro brasileiro a integrar uma equipe na história da NFL, a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos. O paulista, que joga na posição de kicker, chamou a atenção atuando pela universidade de South Florida Bulls, não foi selecionado em nenhuma rodada do Draft, mas conseguiu o contrato logo depois do recrutamento.

"Muito animado para os próximos meses da minha vida! Agradecido à Organização Tennessee Titans pela oportunidade", escreveu Bonani em sua página no Twitter. "Um grande abraço a todos os brasileiros que estão me mandando saudações. Amo minha pátria e vou representar com todo o coração", completou.

Apesar do vínculo, o jogador não tem garantia nenhuma de que entrará em campo pelo Titans, já que terá que brigar por posição com outros nomes. No entanto, terá pelo menos a oportunidade de mostrar seu trabalho nos treinamentos e, se aprovado, marcar ainda mais na história do futebol americano como primeiro brasileiro a atuar efetivamente na NFL.

Nascido na cidade de Matão, no interior de São Paulo, Bonani mudou-se para os Estados Unidos ainda criança. Ele se torna, assim, o único jogador nascido no País a atuar na liga norte-americana. Antes dele, dois outros atletas, Tim Mazzetti e Damian Vaughn, assinaram com times da NFL, mas, apesar de terem sido criados no Brasil, nasceram nos Estados Unidos.